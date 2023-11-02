Сомнения в популярности электромобилей сделали Tesla на $145 млрд беднее

Акции компании Tesla, одного из лидеров в производстве электромобилей, потеряли пятую часть своей стоимости всего за две недели. Это привело к уменьшению капитализации компании на астрономические $145 млрд.

Причиной такого резкого падения стал рост опасений среди инвесторов и аналитиков относительно того, что спрос на электромобили начинает снижаться.

Среди тех, кто выразил свою обеспокоенность, оказались не только аналитики и производители, но и такие крупные игроки, как Panasonic, производитель аккумуляторов, и ON, производитель чипов.

С 18 октября акции Tesla подешевели примерно на 20%, в то время как индекс S&P 500 упал всего на 3,6%, а Nasdaq 100 — на 4%. Это говорит о том, что снижение цен на акции Tesla происходит гораздо быстрее, чем падение спроса на их продукцию.

Все эти факторы заставляют инвесторов Tesla серьезно нервничать и пересматривать свои инвестиционные стратегии.

Компания, которая когда-то была символом инноваций и перспективного будущего, теперь оказалась под угрозой из-за изменений на рынке и сомнений в своей популярности.