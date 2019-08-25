Sony и Yamaha взялись за беспилотные автобусы для парков

Компании Sony и Yamaha объявили о совместном проекте — беспилотном микроавтобусе SC-1 Sociable Cart. Он предназначается для парковых зон, гольф-клубов и других подобных коммерческих предприятий.

В отличие от предшественников, в новом микроавтобусе можно будет усадить до пяти человек вместо трёх и с большим удобством. Кроме того, в автомобиле используются сменные батареи, что обеспечивает большую автономность, а также дополнительные сенсоры изображения для большей безопасности.

В качестве одного из окон используется 49-дюймовый 4K-дисплей. Он предоставляет обзор с дополненной реальностью. Также предусмотрены четыре наружных 55-дюймовых дисплея для показа рекламы и другого контента проходим.

Компании планируют запустить такие микроавтобусы в Японии до конца марта 2020 года.