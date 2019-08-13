Sony выпустила магнитолу с огромным тачскрином для старых автомобилей

Компания Sony представила автомобильную мультимедийную систему с модельным номером XAV-AX8000, который добавляет относительно старым автомобилям огромный сенсорный дисплей и поддержку таким систем, как Apple CarPlay и Android Auto.
Sony XAV-AX8000 подключается через стандартный слот 1 DIN. Магнитола оснащается 8,95-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением WVGA (800 х 400 пикселей). Положение дисплея регулируется. Благодаря поддержке Apple CarPlay и Android Auto магнитола может управляться голосовыми помощниками Siri и Google Assistant.
Магнитола Sony XAV-AX8000 поступит в продажу только в декабре 2019 года по цене 600 долларов.