Sony выпустила магнитолу с огромным тачскрином для старых автомобилей

Sony XAV-AX8000 подключается через стандартный слот 1 DIN. Магнитола оснащается 8,95-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением WVGA (800 х 400 пикселей). Положение дисплея регулируется. Благодаря поддержке Apple CarPlay и Android Auto магнитола может управляться голосовыми помощниками Siri и Google Assistant.

Магнитола Sony XAV-AX8000 поступит в продажу только в декабре 2019 года по цене 600 долларов.