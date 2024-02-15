Сотрудник Tesla погиб в автокатастрофе при использовании фирменного автопилота компании

Несчастный случай произошел, когда Ханс фон Охайн и его друг Эрик Росситер отправились на игру в гольф за пределами города Денвер на Tesla Model 3.

По данным газеты The Washington Post, на момент аварии фон Охайн использовал тестовую версию полностью автоматизированного управления FSD Beta, систему водительской помощи Tesla, которая способна взять на себя всю управляющую функцию, но требует, чтобы водитель держал руки на руле и был готов взять управление в любой момент.

Через несколько часов после начала поездки Tesla Model 3 столкнулась с деревом и загорелась, что привело к гибели фон Охайна.

Росситер, единственный выживший, сообщил службе спасения, что фон Охайн использовал «автопилот Tesla» и машина «просто выехала с дороги».

Он также отметил, что FSD Beta несколько раз менял курс во время поездки. При этом, по его словам, после употребления алкоголя, фон Охайн казался «спокойным и трезвым». Следствие выявило, что уровень алкоголя в крови фон Охайна был в три раза выше допустимой нормы.