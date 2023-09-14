Сотрудники Tesla настолько возненавидели Cybertruck, что тайно начали работать над альтернативной версией пикапа

Недавно стало известно, что инженеры компании так сильно не одобрили этот проект, что даже начали разрабатывать альтернативный вариант пикапа на электротяге.

Информация об этом появилась в новой биографии Илона Маска от Уолтера Айзексона. Согласно книге, большинство сотрудников дизайн-студии Tesla были шокированы идеей Cybertruck. «Это слишком странно», — сказал ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен.

Несмотря на внутренние противоречия, Cybertruck остается важным проектом для Tesla. Компания планирует завоевать долю на рынке пикапов, который сейчас контролируется Ford.

Если Tesla удастся это сделать, особенно учитывая планы Калифорнии по переходу на электротранспорт к 2035 году, это значительно укрепит позиции компании на автомобильном рынке.