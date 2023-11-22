Совместный электромобиль Huawei и Chery с автопилотом начнут продавать уже в конце 2023 года

Эта модель является первой, разработанной в рамках программы Huawei «Smart Choice», где китайский производитель мобильных телефонов выступает как поставщик компонентов и продавец.

Luxeed S7 предлагается в четырех комплектациях с диапазоном пробега от 550 до более 800 км по стандарту CLTC.

Стоимость топовой комплектации составляет около $49 000. Автомобиль построен на платформе E0X от Chery, которая также используется для моделей Exeed Exlantix ES (Sterra ES) и Exeed Exlantix ET (Sterra ET).

Электромобиль поддерживает зарядку с напряжением 800 В и оснащен передовой системой автопилота.

Luxeed S7 обладает впечатляющими размерами: длина 4971 мм, ширина 1963 мм, высота 1474 мм, а колесная база составляет 2950 мм.

Седан оснащен пневматической подвеской и активной системой демпфирования CDC. На передней оси установлена двухрычажная подвеска, а на задней — многорычажная независимая подвеска.

Базовая модель Luxeed S7 имеет один электродвигатель на задней оси мощностью 215 кВт, а версия с полным приводом оснащена двумя моторами общей мощностью 365 кВт, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 3.3 секунды.