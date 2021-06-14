Создан способ полной зарядки электромобилей за 10 минут

Ученый Рашид Язами, известный как изобретатель графитового анода внутри литий-ионного аккумулятора, заявил, что он смог разработать новый способ зарядки электромобилей. Он позволит зарядить аккумулятор полностью всего за 10 минут. При этом запас хода впечатляет - целых 800 км. Это лишь немногим меньше, чем у флагманской Tesla Model S Plaid, которая может проехать 840 км от одного заряда.

В основе новой технологии лежит принцип регулирования напряжения на разных уровнях. Язами применяет аналогию со ступенями лестницы, где каждая ступень - это уровень заряда и ему соответствует постоянное необходимое напряжение. Новая ступень - напряжение меняется.

Массовое применение технологии позволит решить сразу несколько проблем: скорость заряда "больших" аккумуляторов, их нагрев и срок службы.