Создан суперкар, работающий на топливе из мусора

Создан суперкар, работающий на топливе из мусораНет, это не шутка
Специалисты итальянской фирмы Bertone анонсировали свой новый уникальный суперкар — Bertone GB110.
Фото: Bertone
Автомобиль может похвастаться интересным дизайном, эксклюзивностью и, что более интересно, работой на мусоре. Если быть точнее, то топливо для транспортного средства изготавливается из пластиковых отходов.
Технические характеристики новинки приятно удивляют — авто способно развивать скорость до 380 км/ч. Технология же, способная перерабатывать мусор в жидкое топливо, получило название Select Fuel. Инженеры компании предварительно её запатентовали.
В самой Bertone отметили, что их новое детище — это, скорее, нечто вроде произведения искусства. А потому оно допускает ряд модификаций в соответствии с уникальными вкусами владельца.
На первых этапах производитель намерен выпустить 33 подобных автомобиля. Покупатели должны будут получить их к весне 2024 года.