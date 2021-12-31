Создана «умная» зарядка для электромобилей

В основу технологии легли исследования компании Evergreen. Она инициировала проект FRED, участники которого заряжали свои электрокары с помощью технологии «умной» зарядки. Система использовала алгоритмы искусственного интеллекта, рассчитывая время зарядки, чтобы максимизировать её эффективность и минимизировать затраты.

Определяя лучшее время для зарядки, система снижала стоимость ряда факторов, из которых складывается общая цена. Суммарно это порядка 11 тысяч рублей в год для среднего водителя электромобиля. Кроме того, исследования показали, что интеллектуальная зарядка снижает выбросы углекислого газа при зарядке машины более чем на 20%.