Специалисты Mercedes займутся созданием электрокара для Apple

По данным источников MacRumors, один из новых сотрудников занят в отделе специальных проектов на должности инженера-проектировщика.

Учитывая, что во время работы в Mercedes он занимался курированием вопросов массового производства автомобилей, рулевого управления, динамики, программного обеспечения и управления проектами, его опыт явно будет полезен Apple.

Что же до второго сотрудника, то о нём известно не так много. Сообщается лишь, что он также в Mercedes и был нанят совсем недавно.

Стоит отметить, что недавно в сети также появлялась информация, согласно которой Apple пытается наладить контакты с Toyota. Делается это с целью договориться с автогигантом о совместном производстве условного Apple Car.