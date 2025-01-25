Авто
Опубликовано 25 января 2025, 18:45
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Специалисты взломали автомобили Subaru и получили доступ к данным водителей

Заявлено, что безопасность в компании хромает
Исследователи безопасности обнаружили серию серьёзных уязвимостей в веб-портале Subaru, которая позволяла просматривать данные о местоположении автомобилей и даже удалённо управлять ТС.
Специалисты взломали автомобили Subaru и получили доступ к данным водителей
© Jakob Rosen / Unsplash

Subaru оперативно отреагировала на эту ситуацию и быстро исправила уязвимость после уведомления аналитиками, «но по-прежнему существует риск, что авторизованные сотрудники могут получить доступ к истории местоположения владельцев автомобилей с помощью ограниченной информации, такой как фамилия владельца, почтовый индекс, адрес электронной почты, номер телефона или номерной знак».

Как сообщает Wired, Subaru относится к числу компаний, которые испытывают проблемы с безопасностью данных об автомобилях. Уязвимость была обнаружена в кластере функций связи Subaru Starlink (не относится к компании Илона Маска). Исследователи получили доступ к порталу администраторов, используя методы обхода безопасности, такие как сброс пароля и обход двухфакторной аутентификации. «Поэтому Subaru несёт ответственность за недостаточную защиту конфиденциальности своих клиентов», — сказано в материале.