Сразу два беспилотных автомобиля Apple попали в аварии

Первая авария произошла 19 августа в городе Сан-Диего, в то время как вторая — 23 августа непосредственно в Купертино, возле кампуса Apple Park. Как пишет MacRumors, в результате никто не пострадал, так как оба происшествия были незначительными.

Что интересно, в последний раз беспилотники Apple попадали в подобные ситуации в 2019 году.

Также стоит отметить, что за один лишь 2020-й автомобили Lexus с оборудованием и софтом Apple на борту проехали в общей сложности 29 тыс километров.

Учитывая, что в 2021 году ещё больше активизировалась в вопросе тестирования автономного транспорта, в ближайшее время может произойти ещё больше происшествий с его участием.