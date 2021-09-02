Сразу два беспилотных автомобиля Apple попали в аварии

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Сразу два беспилотных автомобиля Apple попали в аварииВпервые с 2019 года
В сети появилась информация сразу о двух инцидентах, произошедших с тестовыми беспилотниками Apple. В Lexus RX 450h дважды, с разницей меньше недели, въехали два посторонних автомобиля.
Первая авария произошла 19 августа в городе Сан-Диего, в то время как вторая — 23 августа непосредственно в Купертино, возле кампуса Apple Park. Как пишет MacRumors, в результате никто не пострадал, так как оба происшествия были незначительными.
Что интересно, в последний раз беспилотники Apple попадали в подобные ситуации в 2019 году.
Также стоит отметить, что за один лишь 2020-й автомобили Lexus с оборудованием и софтом Apple на борту проехали в общей сложности 29 тыс километров.
Учитывая, что в 2021 году ещё больше активизировалась в вопросе тестирования автономного транспорта, в ближайшее время может произойти ещё больше происшествий с его участием.