США запретят установку китайского и российского ПО на автомобилях

Опубликовано 24 сентября 2024, 12:451 мин.
США запретят установку китайского и российского ПО на автомобиляхИ электроники для автопилота
Стало известно, что Администрация действующего президента США готовит законопроект, тотально запрещающий установку китайского и российского софта, а также аппаратного обеспечения, на автомобили с интернет-сетью. В целом запрет на китайские и российские продукты коснётся любых систем передачи данных для автомобилей, включая автопилот.
Преимущественно запрет направлен на ослабление доминирования поставок китайского аппаратного обеспечения на ввозимых в США автомобилях и на ПО от российских разработчиков. Расследование по этому поводу было инициировано Федеральной торговой комиссией ещё в марте 2024 года и связано, в частности, с введением 100%-й пошлины на китайские авто, ввозимые в США.
Прежде всего запрет коснётся китайских систем автопилота как самых требовательных к сбору данных автовладельца. В США в этом видят угрозу нацбезопасности.