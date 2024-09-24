США запретят установку китайского и российского ПО на автомобилях

Преимущественно запрет направлен на ослабление доминирования поставок китайского аппаратного обеспечения на ввозимых в США автомобилях и на ПО от российских разработчиков. Расследование по этому поводу было инициировано Федеральной торговой комиссией ещё в марте 2024 года и связано, в частности, с введением 100%-й пошлины на китайские авто, ввозимые в США.

Прежде всего запрет коснётся китайских систем автопилота как самых требовательных к сбору данных автовладельца. В США в этом видят угрозу нацбезопасности.