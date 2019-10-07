Стала известна цена на "убийцу Tesla Model 3" в Европе

Известно, что самая низкая цена на электромобиль Plestar 2 предлагается жителям Норвегии, где его можно купить за 47 тысяч евро. В Великобритании авто можно приобрести по цене в 56 тысяч евро, а для покупателей из Бельгии и Нидерландов стоимость составляет 60 тысяч евро. Максимальная цена на машину предлагается шведам, которые могут купить ее за 61 тысячу евро Автомобиль оборудован емкостью аккумуляторной батареи в 78 кВтч и мощностью электродвигателя равной 300 кВт. Отмечается, что новинка идентична по автономности Tesla Model 3.