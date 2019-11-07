Стала известна дата анонса первого электропикапа от Tesla

”Кибергрузовик будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты”, — говорится в сообщении главы автопроизводителя.

Стоит отметить, что все еще до конца нет понимания того, что именно компания покажет со сцены. Возможно, она ограничится лишь слайдами, на которых будет продемонстрирован прототип электропикапа, а возможно, и в это хочется верить больше, компания готова показать полноценный рабочий элетрический пикап.

Напомним, что впервые Илон Маск начал разговоры о фирменном пикапе еще в 2017 году. Тогда он заявил, что демонстрация новинки случится не позднее, чем через 24 месяца.