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Стала известна дата анонса первого электропикапа от Tesla
Правда все еще не ясно, покажут ли в этот день со сцены сам автомобиль
Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что первый электромобиль-пикап компании Tesla будет представлен уже в этом месяце — 21 ноября.
”Кибергрузовик будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты”, — говорится в сообщении главы автопроизводителя.
Стоит отметить, что все еще до конца нет понимания того, что именно компания покажет со сцены. Возможно, она ограничится лишь слайдами, на которых будет продемонстрирован прототип электропикапа, а возможно, и в это хочется верить больше, компания готова показать полноценный рабочий элетрический пикап.
Напомним, что впервые Илон Маск начал разговоры о фирменном пикапе еще в 2017 году. Тогда он заявил, что демонстрация новинки случится не позднее, чем через 24 месяца.