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Стали известны новые подробности о дате выхода и стоимости электромобиля Apple Car
Судя по всему, через несколько лет нас ждёт информационная бомба
Популярный интернет-аналитик Минг-Чи Куо раскрыл новые подробности о грядущем электромобиле Apple Car. По словам специалиста, компания выпустит девайс раньше, чем предполагалось ранее.
Эксперт заявляет, что первый собственный автомобиль Apple поступит в продажу в 2025 году, а не в 2027-2028 годах, как предполагалось ранее. При этом транспортное средство будет дороже аналогов, так как будет метить в сегмент high-end, пишет Cult of Mac. Господин Куо не стал называть точных цифр, но, по его словам, «цена компонентов Apple Car будет заметно выше, чем у среднестатистического электромобиля».
Аналитик также рассказал, что если партнёрство яблочной компании с Hyundai окажется успешным, то Apple обратится с подобным предложением в будущем и к General Motors.