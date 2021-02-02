Стали известны новые подробности о дате выхода и стоимости электромобиля Apple Car

Эксперт заявляет, что первый собственный автомобиль Apple поступит в продажу в 2025 году, а не в 2027-2028 годах, как предполагалось ранее. При этом транспортное средство будет дороже аналогов, так как будет метить в сегмент high-end, пишет Cult of Mac. Господин Куо не стал называть точных цифр, но, по его словам, «цена компонентов Apple Car будет заметно выше, чем у среднестатистического электромобиля».

Аналитик также рассказал, что если партнёрство яблочной компании с Hyundai окажется успешным, то Apple обратится с подобным предложением в будущем и к General Motors.