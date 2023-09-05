Стали известны подробности того, как будет выглядеть Tesla Cybertruck изнутри

Это делает Cybertruck ещё менее уникальным в линейке Tesla, поскольку только Model Y из всех моделей компании пока не оборудован подобным экраном.

Из свежих материалов также можно понять, что пространство на заднем ряду может быть несколько ограниченным, если там сядут несколько взрослых. Однако это может быть связано с тем, что в кадре присутствует крупное оборудование для съёмки.