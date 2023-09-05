Стали известны подробности того, как будет выглядеть Tesla Cybertruck изнутри

Стали известны подробности того, как будет выглядеть Tesla Cybertruck изнутриСзади будет маловато места
Tesla продолжает удивлять автомобильный мир, и на этот раз речь идёт о долгожданном Cybertruck.
Согласно недавнему видео, опубликованному Cybertruck Owners Club, в салоне этого электрического пикапа будет установлен дополнительный дисплей на задней центральной консоли. Этот экран будет схож с теми, что уже есть в Model S, Model X и обновлённой Model 3.
Дополнительный экран предоставит пассажирам заднего ряда возможность управлять различными функциями автомобиля, такими как климат-контроль и мультимедийная система.
Это делает Cybertruck ещё менее уникальным в линейке Tesla, поскольку только Model Y из всех моделей компании пока не оборудован подобным экраном.
Из свежих материалов также можно понять, что пространство на заднем ряду может быть несколько ограниченным, если там сядут несколько взрослых. Однако это может быть связано с тем, что в кадре присутствует крупное оборудование для съёмки.