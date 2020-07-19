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Стало известно, когда Турция представит свой первый электромобиль
Страна планирует построить соответствующий завод за 18 месяцев
Стало известно, когда Турция представит свой первый электромобиль. Так, по словам президента страны Тайип Эрдогана, уже через два года будет выпущен первый серийный электрокар турецкого производства.
”Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, а к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства”, - поделился Эрдоган в рамках церемонии закладки фундамента автозавода.
Также президент Турции отметил, что подобного проекта в стране ждали порядка 60 лет. Напомним, что еще в конце прошлого года в Турция продемонстрировала прототипы первых отечественных машин, в числе которых электрокроссовер сегмента SUV C и электромобиль седан. Отмечается, что в данный проект будет вложено порядка 22 млрд турецких лир или же приблизительно 3,7 млрд рублей, которые будут инвестироваться на протяжении 13 лет.