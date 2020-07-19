Стало известно, когда Турция представит свой первый электромобиль

”Строительство завода планируется завершить за 18 месяцев, а к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства”, - поделился Эрдоган в рамках церемонии закладки фундамента автозавода.

Также президент Турции отметил, что подобного проекта в стране ждали порядка 60 лет. Напомним, что еще в конце прошлого года в Турция продемонстрировала прототипы первых отечественных машин, в числе которых электрокроссовер сегмента SUV C и электромобиль седан. Отмечается, что в данный проект будет вложено порядка 22 млрд турецких лир или же приблизительно 3,7 млрд рублей, которые будут инвестироваться на протяжении 13 лет.