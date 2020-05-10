Стало известно, на сколько в России упали продажи автомобилей

Так, стало известно, что продажи легковых автомобилей в стране за апрель уменьшились на 64,4% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. В целом, в прошлом месяце в России были продано порядка 53,3 тыс машин. Также сообщается, что в период с января по апрель текущего года произошли изменения и на авторынке, который сократился до 422,2 тыс автомобилей, что, по данным экспертов, на 9,6% меньше прошлогоднего показателя.

Источники сообщают, что снижение продаж легковых машин, зафиксированное в прошлом месяце, не способно отразить ущерб, с которым столкнулся авторынок.