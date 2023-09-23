Стало известно о планах Mercedes-Benz завершить производство «Гелендвагена»

Выпуск «Гелендвагена» начался в 1979 году, а популярного сегодня G-класса — в 1990. Эксплуатация модели длится 30 лет, и за это время семейство автомобилей получило только две смены поколений, последняя вышла в 2018 году — G-Class. Точная дата сворачивания производства текущей модели неизвестна, но речь идёт о 2024 годе.

На смену текущему модельному ряду придёт новое поколение — G-Wagen, которое также будет представлено в 2024. Сообщается, что в новом поколении будет представлена полностью электрическая версия — Mercedes-Benz EQG.