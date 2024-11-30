Стало известно о планах Трампа об отмене налоговых льгот для электромобилей

Известно, что Трамп ярый противник этих технологий, и к тому же он будет избавляться от многого, что сделал на посту президента его предшественник. Налоговый вычет был введён для исполнения «Закона о снижении инфляции» (IRA), принятого Байденом, который, как неоднократно заявлял Трамп, он хочет отменить.

Этот закон был принят для менее чувствительного в финансовом отношении перехода на электромобили и отказа от машин с ДВС. Тогда огромное количество покупателей смогли сэкономить. Теперь в Штатах опасаются, что отмена льгот приведёт к резкому удорожанию EV и снижению продаж.