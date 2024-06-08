Стало известно о трагичной аварии электромобиля Xiaomi

Известно, что электромобиль Xiaomi SU7 при выезде с парковки якобы внезапно потерял управление, хотя вендор это отрицает. Машина резко ускорилась, протаранила несколько стоящих рядом автомобилей и сбила четверых человек. Трое из них получили различные травмы, а четвёртый скончался.

Управлял в этот момент машиной водитель или автопилот, которым оснащён SU7, неизвестно. При этом и причины аварии не разглашаются. Несколько китайских СМИ озвучили две версии: потеря управления водителем и отказ тормозов.

Однако Xiaomi раскритиковала такую позицию журналистов, заявив, что связалась с владельцем электромобиля сразу после трагедии и сотрудничает со следствием.