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Опубликовано 08 июня 2024, 20:15
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Стало известно о трагичной аварии электромобиля Xiaomi

Но причина непонятна
Компания Xiaomi опровергла ряд заявлений СМИ по поводу произошедшей недавно аварии, закончившейся смертью одного из пострадавших.
Стало известно о трагичной аварии электромобиля Xiaomi
© JustAnother CarDesigner, CC0 / Wikimedia Commons

Известно, что электромобиль Xiaomi SU7 при выезде с парковки якобы внезапно потерял управление, хотя вендор это отрицает. Машина резко ускорилась, протаранила несколько стоящих рядом автомобилей и сбила четверых человек. Трое из них получили различные травмы, а четвёртый скончался.

Управлял в этот момент машиной водитель или автопилот, которым оснащён SU7, неизвестно. При этом и причины аварии не разглашаются. Несколько китайских СМИ озвучили две версии: потеря управления водителем и отказ тормозов.

Однако Xiaomi раскритиковала такую позицию журналистов, заявив, что связалась с владельцем электромобиля сразу после трагедии и сотрудничает со следствием.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
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