Стартовали продажи самого дешевого электромобиля

Известно, что разработан электрокар был производителем бронированных полноприводных автомобилей Dartz совместно с компанией Nikrob. Представители Dartz уже обратили внимание на большой спрос на электрокар. Причем особой популярностью он пользуется у компаний, деятельность которых связана с каршерингом и доставкой. Согласно данным источников, Freze Nikrob представляет из себя копию востребованного на китайском рынке электромобиля Wuling Hongguang Mini.

Что касается технических характеристик, Freze Nikrob получил аккумулятор на 13,8 кВтч, благодаря чему дальность хода достигает 200 км. Мощность электродвигателя составляет 13 кВт. Максимальная скорость, которую способен развить самый дешевый электрокар — 100 км/ч.