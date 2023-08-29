Стартовало массовое производство гибридного авто с запасом хода почти 1,5 тыс км

Основные характеристики данного гибрида впечатляют: запас хода на электротяге составляет 220 км, а смешанный запас хода — до 1400 км. Мощность двигателя достигает 593 л.с.

Завод, на котором производится эта модель, был построен не так давно — в 2017 году. Инвестиции, потраченные на него, составили $1,37 млрд. Постройка занимает площадь 760 000 квадратных метров. Этот завод является ключевым в экспортных планах компании Lynk & Co.

Сам автомобиль построен на новой платформе CMA Evo, которая является модификацией архитектуры, лежащей в основе Volvo XC40. Силовая установка включает в себя 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и три электродвигателя. В результате, Lynk & Co 08 EM-P может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.