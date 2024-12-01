Stellantis приостановила выпуск электрических Fiat 500 EV из-за падения спроса

Конвейер официально будет остановлен 2 декабря 2024 года, производство может возобновиться 5 января 2025 года. В качестве причины приостановки производства автопроизводитель назвал низкие продажи указанной модели.

Вместе с этим Stellantis заявила, что закроет свой завод по производству фургонов Vauxhall в Великобритании. Как отмечает источник, закрытие британского завода поставит под угрозу более 1000 рабочих мест.

«Причиной является сохраняющаяся неопределённость в отношении продаж электромобилей на нескольких европейских рынках, на которые приходится 97% производства Mirafoiori, а также автомобилей класса люкс в некоторых неевропейских странах, таких как Китай и США», — заявили в Stellantis.