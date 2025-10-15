Stellantis вложит $13 млрд в восстановление сборки автомобилей и производство ДВС

В рамках этой инициативы к 2029 году будет выпущено пять новых автомобилей, что позволит возродить заводы в Иллинойсе, Огайо, Мичигане и Индиане, которые были закрыты или на фоне общемировой экономической ситуации, или из-за ажиотажа вокруг электромобилей. в частности, будет выпущен четырёхцилиндровый двигатель и возобновлена работа сборочного завода в Бельвидере в Иллинойсе, что позволит расширить производство Jeep Cherokee и Jeep Compass с ДВС для американского рынка.

В отличие от предыдущих финансовых вливаний в этом году основное внимание уделяется традиционным силовым агрегатам, а не электрическим, хотя и такие модели есть, например, электромобиль с увеличенной дальностью хода, оснащённый аккумулятором и газогенератором для увеличения дальности, который будет выпускаться на заводе Warren Truck в Мичигане с 2028 года. Завод в Уоррене также будет выпускать новый большой внедорожник на газовом топливе.