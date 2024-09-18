Stellantis вряд ли получит от Европы деньги на производство аккумуляторов

Правительство Италии приняло решение о перераспределении $223 млн из фонда ЕС, предназначенных для гигафабрики Stellantis в Термоли. Совместное предприятие Stellantis и ACC планировало строительство трёх гигантских фабрик в Европе, но в июне они объявили о прекращении работ в Италии и Германии из-за снижения спроса на электромобили.

Как отмечает портал Teslarati, несмотря на все проблемы, в августе министр промышленности Италии заставил Stellantis продолжить строительство, угрожая потерей финансирования. Италия вложила в этот проект $410 млн, при этом около половины этой суммы было выделено из фондов ЕС по восстановлению после коронавируса.

«Как только продажи EV вырастут в Европе, как только я увижу, что мне нужны дополнительные мощности, я начну инвестировать в два дополнительных завода в Германии и Италии. Мы, конечно, должны планировать увеличение мощностей в соответствии с ростом спроса», — заявил на мероприятии в итальянском Турине генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.