Авто
02:32, 12 января 2023
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Страховщики рассказали, какие автомобили самые пожароопасные в России

Несколько моделей иномарок и российские

Самыми пожароопасными автомобилями в России оказались иномарки. Компания «Страховой дом ВСК» представила результаты исследования, согласно которому самые пожароопасные автомобили на дорогах России — Renault, Toyota и Hyundai, а также три российские марки. Статистика сформирована на основании зарегистрированных фактов возгорания машин с оформленными полисами КАСКО.

Страховщики рассказали, какие автомобили самые пожароопасные в России

Фото: Bezformata.com

Как отмечается, на долю самых пожароопасных иномарок пришлось 36,3% возгораний. По моделям, это Renault Arkana, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta.

На отечественные авто пришлось 24,2% возгораний. Из росийских марок чаще всего в 2022 году горели Lada, ГАЗ и УАЗ. Это модели Vesta, УАЗ Patriot и «Газель».

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