Страховщики рассказали, какие автомобили самые пожароопасные в России

Как отмечается, на долю самых пожароопасных иномарок пришлось 36,3% возгораний. По моделям, это Renault Arkana, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta.

На отечественные авто пришлось 24,2% возгораний. Из росийских марок чаще всего в 2022 году горели Lada, ГАЗ и УАЗ. Это модели Vesta, УАЗ Patriot и «Газель».