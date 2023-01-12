Страховщики рассказали, какие автомобили самые пожароопасные в России

02:32, 12 января 2023
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Страховщики рассказали, какие автомобили самые пожароопасные в РоссииНесколько моделей иномарок и российские
Самыми пожароопасными автомобилями в России оказались иномарки. Компания «Страховой дом ВСК» представила результаты исследования, согласно которому самые пожароопасные автомобили на дорогах России — Renault, Toyota и Hyundai, а также три российские марки. Статистика сформирована на основании зарегистрированных фактов возгорания машин с оформленными полисами КАСКО.
Фото: Bezformata.com
Как отмечается, на долю самых пожароопасных иномарок пришлось 36,3% возгораний. По моделям, это Renault Arkana, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta.
На отечественные авто пришлось 24,2% возгораний. Из росийских марок чаще всего в 2022 году горели Lada, ГАЗ и УАЗ. Это модели Vesta, УАЗ Patriot и «Газель».