Строителей домов в России хотят вынудить устанавливать зарядки для электромобилей

Такая мера позволит облегчить процесс зарядки электромобилей для жителей многоквартирных домов. В настоящее время, чтобы установить зарядку во дворе жилого дома, необходимо получить согласие от общего собрания собственников жилья.

Помимо этого, рассматривается возможность разрешить устанавливать зарядные станции без их согласия. Такой подход предполагает, что девелоперы смогут включать зарядные станции в проекты новых жилых домов, обеспечивая удобство для тех, кто будет жить в них в будущем.

На данный момент эксперты ведомства прорабатывают технические и юридические нормы, связанные с установкой зарядных станций. Вопросы оплаты электроэнергии, доступа к станциям и другие аспекты также находятся на рассмотрении.