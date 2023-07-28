Студенты из России разработали систему контроля «слепых зон» автомобиля

Студенты Лысьвенского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета создали недорогую систему контроля «слепых зон» автомобиля, которая поможет избежать несчастных случаев на дороге.

В «слепой зоне» объект на некоторое время становится невидимым для водителя: его не видно ни в одно из зеркал или окон. Некоторые автопроизводителей уже начинают внедрять в свои машины системы мониторинга невидимых областей, но они ставятся только лишь на автомобили премиум-класса, да и определяют лишь проезжающие рядом автомобили.

Разработанная российскими студентами система состоит из двух видеокамер, которые крепятся на кузов автомобиля, двух компактных мультимедийных проекторов, которые устанавливаются в зоне зеркала заднего вида, одноплатного компьютера, кабельного оборудования и крепёжных систем.

Камеры производят съёмку того, что происходит за «слепыми зонами», а проектор выводит картинку на передние стойки машины. Таким образом человеку за рулём не нужно специально стараться, чтобы посмотреть, что происходит в невидимой для него области. Видно, будет не только машины, проезжающие рядом, но и пешеходов, подчеркивают разработчики. Данная система очень удобна при поворотах на перекрёстках, где и для машин, и для людей горит зелёный сигнал светофора или установлен пешеходный переход, а также во время выезда со двора.

Испытания системы успешно проведены. Ее себестоимость концепции составляет около 32 тысяч рублей, а установить её можно абсолютно в любой автомобиль, подчеркивает один из разработчиков, студент факультета профессионального образования Лысьвенского филиала ПНИПУ Александр Абатуров.