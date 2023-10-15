Suzuki начнёт выпускать летающие автомобили

00:33, 15 октября 2023
1 мин.
Suzuki начнёт выпускать летающие автомобилиСовместно с производителем беспилотников
Японский автоконцерн Suzuki намерен заняться разработкой летающих автомобилей совместно с производителем грузовых дронов SkyDrive.
© SkyDrive
Совместное предприятие двух компаний получит название Sky Works и расположится в японской префектуре Сидзуока на заводе Suzuki Group. Предполагается, что первые летающие авто выйдут весной 2024 года.
Но характеристики этих автомобилей не раскрываются.