Авто
00:33, 15 октября 2023
1 мин.

Suzuki начнёт выпускать летающие автомобили

Совместно с производителем беспилотников

Японский автоконцерн Suzuki намерен заняться разработкой летающих автомобилей совместно с производителем грузовых дронов SkyDrive.

Suzuki начнёт выпускать летающие автомобили

© SkyDrive

Совместное предприятие двух компаний получит название Sky Works и расположится в японской префектуре Сидзуока на заводе Suzuki Group. Предполагается, что первые летающие авто выйдут весной 2024 года.

Но характеристики этих автомобилей не раскрываются.

Новости партнеров
Новости партнеров