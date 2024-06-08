Suzuki закроет в Таиланде завод по производству экомобилей из-за низкого спроса

Этот завод был основан в 2011 году, после того, как в 2007 году правительство Таиланда объявило о проекте по созданию экомобилей. Предприятие начало производство экономичных компактных автомобилей в 2012 году и выпускало до 60 тысяч единиц в год, в том числе на экспорт.

Но прогнозируемые продажи не подтвердились, спрос начал быстро спадать и смысл в этом заводе отпал. По данным Suzuki Motor, за финансовый год, закончившийся в марте 2024 года, завод в Таиланде выпустил всего 7 500 автомобилей.

Экомобилями эти ТС называются в связи с тем, что это гибридные или электромобили с топливными элементами, подзаряжаемыми при разгоне машины, экономичным расходованием энергии и конденсатором, сохраняющим энергию при торможении. Скорость таких авто составляет 150 км/ч.

«Мы продавали автомобили в Таиланде, но объём продаж вырос не так сильно, как ожидалось», — сообщила пресс-служба производителя.