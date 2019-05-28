Светофоры начнут автоматически узнавать о приближении пешеходов

В конце будущего года в австрийской столице некоторые светофоры с кнопками для пешеходов будут заменены на более современные. Точнее, вместо кнопок они получат новую систему отслеживания пешеходов.

Технология была разработана группой исследователей Грацского технического университета в качестве части проекта, заказанного властями Вены.

Для отслеживания пешеходов используется подключённая к компьютеру камера, которая просматривает участок улицы 8 х 5 м. Когда кто-то появляется в этой зоне, специальный алгоритм анализирует походку и движения, определяя, собирается ли пешеход переходить дорогу. Также система может продлить действие зелёного сигнала, если пешеходы не успели перейти дорогу. Если же все пешеходы дорогу перешли, то сигнал может переключиться на красный в ускоренном режиме.

По словам разработчиков, на распознавание уходит порядка двух секунд. Ожидается, что по сравнению с кнопкой такая система позволит сэкономить три или четыре секунды ожидания.