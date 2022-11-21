Тачку на прокачку: в электромобили Honda будут встраивать PlayStation 5 для игр во время поездок

Тачку на прокачку: в электромобили Honda будут встраивать PlayStation 5 для игр во время поездокГде-то в углу заплакала одна Tesla
Ещё в июне 2022 года Sony и Honda подписали свежее соглашение. В рамках него два гиганта создали совместную компанию Sony Honda Mobility.
Тогда сообщалось, что её основной деятельностью станет разработка и продажа электромобилей. При этом Honda возмьёт на себя производство кузовов и послепродажное обслуживание, в то время как на плечи Sony ляжет внедрение высокотехнологичных функций.
И вот, спустя какое-то время, появилась свежая информация. На этот раз заявляется, что совместная компания намерена встраивать PlayStation 5 в свои будущие электрокары. Более того, подобную возможность её представители назвали своим преимуществом на фоне Tesla.
У Sony есть контент, услуги и развлекательные технологии, которые нравятся людям. Мы адаптируем эти активы, сделаем их мобильными. В этом заключается наше преимущество перед Tesla. Изуми Каваниши Глава Sony Honda Mobility