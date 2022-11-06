Тайвань объединится с Саудовской Аравией для выпуска электромобилей

Новая компания называется Ceer. Инициатором создания компании является наследный принц Мухаммед бен Салман. Ceer создали в рамках программы принца «Видение 2030». Программа предполагает снижение зависимости от нефти и диверсификацию экономики.

Ceer будет разрабатывать, производить и продавать электромобили, изготовленные на основе компонентной технологии BMW. Компания Foxconn займётся разработкой архитектуры электромобилей.

Ceer — первый в Саудовской Аравии бренд электромобилей. Компания привлечёт более $150 млн прямых иностранных инвестиций и создаст до 30 тысяч рабочих мест. Прибыль планируется $8 млрд за 10 лет.