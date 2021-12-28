Так будет выглядеть беспилотная фура будущего

Так будет выглядеть беспилотная фура будущегоДостаточно необычно
Электрический тягач, получивший название ATLANTIS, будет обладать автономностью 5-го уровня и управляться без какого-либо вмешательства человека. Электрофура имеет очень нестандартный дизайн, который не похож ни на что из того, что мы видели до сих пор.
Самая главная его особенность в поистине гигантских задних колесах, по задумке они будут такими же большими, как и прицеп. На дороге эти колеса движутся независимо от тягача, который также имеет отдельный набор независимо движущихся колес для практичного маневрирования на поворотах и в узких местах.
Высота прицепа слишком мала, чтобы он мог преодолевать неровности рельефа, а единственный комплект больших колес создает проблему на извилистых дорогах или при замене его на другой комплект колес в случае, если установленные станут неисправны. Это явный признак того, что ATLANTIS предназначен для автострад.