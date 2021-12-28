Так будет выглядеть беспилотная фура будущего

Самая главная его особенность в поистине гигантских задних колесах, по задумке они будут такими же большими, как и прицеп. На дороге эти колеса движутся независимо от тягача, который также имеет отдельный набор независимо движущихся колес для практичного маневрирования на поворотах и в узких местах.