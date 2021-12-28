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Так будет выглядеть беспилотная фура будущего

Достаточно необычно
Два российских дизайнера показали дизайн электрофуры 5-го уровня автономности с необычным прицепом и гигантскими задними колесами, которые должны обеспечивать превосходное сцепление с дорогой на высоких скоростях.
Так будет выглядеть беспилотная фура будущего

Электрический тягач, получивший название ATLANTIS, будет обладать автономностью 5-го уровня и управляться без какого-либо вмешательства человека. Электрофура имеет очень нестандартный дизайн, который не похож ни на что из того, что мы видели до сих пор.

Так будет выглядеть беспилотная фура будущего

Самая главная его особенность в поистине гигантских задних колесах, по задумке они будут такими же большими, как и прицеп. На дороге эти колеса движутся независимо от тягача, который также имеет отдельный набор независимо движущихся колес для практичного маневрирования на поворотах и в узких местах.

Так будет выглядеть беспилотная фура будущего

Высота прицепа слишком мала, чтобы он мог преодолевать неровности рельефа, а единственный комплект больших колес создает проблему на извилистых дорогах или при замене его на другой комплект колес в случае, если установленные станут неисправны. Это явный признак того, что ATLANTIS предназначен для автострад.

Так будет выглядеть беспилотная фура будущего
Источник: YankoDesign
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