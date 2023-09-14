Так будет выглядеть роботакси Tesla

По информации из новой биографии Илона Маска, прототип роботизированного такси имеет компактные размеры и два места для пассажиров. Его особенностью является отсутствие руля и других органов управления, так как машина полностью автономна.

Судя по схематическим изображениям, дизайн роботакси вдохновлён пикапом Cybertruck. Автомобиль имеет клиновидную форму и угловатые края, а его кузов практически полностью сделан из нержавеющей стали.

Такой дизайн не только стильный, но и функциональный, т.к. он обеспечивая высокую степень безопасности.

Tesla пока не раскрыла сроков запуска роботакси, но уже сейчас ясно, что компания ставит высокие ставки на этот проект. Он может стать ключевым элементом в стратегии автопроизводителя по созданию доступного и удобного транспорта будущего.