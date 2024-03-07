Такой себе пикап: Tesla Cybertruck застрял на обычном песочном пляже

Видео, разлетевшееся по сети, показывает двух мужчин, тщетно пытающихся вытолкать 2.5-тонного монстра, который, по словам Tesla, «достаточно прочен и вынослив, чтобы ехать куда угодно». За кадром слышен веселый смех оператора.

Естественно, соцсети не упустили возможности поглумиться над очередным конфузом Cybertruck.

«Этот сияющий образец "маскулинности" заехал на наш пляж в Санта-Крус и, конечно же, застрял», — написал Себастьян де Вит, соучредитель приложения Halide для iPhone. «Этот автомобиль действительно становится символом неудачного выбора в жизни».

Вероятно, де Вит имел в виду другие инциденты с неоднозначным пикапом Tesla, производство которого началось только в конце прошлого года. Один ютубер, поверив Илону Маску, проверил Cybertruck на плавучесть.

Так, зимой было зафиксировано несколько случаев, когда Cybertruck застревал в снегу и льду. Справедливости ради, во многих из этих случаях «виноват» не сам автомобиль, а водитель.