Такси с автопилотом начали помогать раскрывать преступления

По данным журналистов, полиция выдала несколько ордеров на обыск, в которых запрашивала видеозаписи, сделанные автомобилями Waymo — одним из операторов автономных такси.

Представители Waymo и другой компании-оператора, Cruise, подтвердили, что подобные запросы полиции делаются нечасто, и все запросы внимательно проверяются на соответствие законодательству.

Оба оператора отметили, что обеспечение конфиденциальности и защита личной информации клиентов являются приоритетными для них. При предоставлении видеоматериалов полиции они стремятся размыть лица прохожих и номерные знаки автомобилей.

Наши зарубежные коллеги также указали, что полиция всё чаще использует беспилотные автомобили в расследованиях. В их планах — обращаться к компаниям для содействия в будущем.