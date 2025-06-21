Такси Waymo вернутся на дороги Нью-Йорка, но пока в ручном режиме

Но для начала автомобили будут управляться вручную, как в 2021 году. Причина в частых сбоях ПО, которые провоцировали аварии. Кроме того, цель компании — предложить услугу автономного такси в Нью-Йорке, аналогичную Сан-Франциско, Финиксу и Лос-Анджелесу.

При этом законодательство штата Нью-Йорк запрещает управление транспортными средствами без водителя-человека. И когда разрешение на беспилотные такси будет получено, неизвестно.

Waymo подала заявку на разрешение на автономное управление транспортными средствами с обученным специалистом за рулём. И если Департамент транспорта Нью-Йорка одобрит заявку, это будет первое тестовое развёртывание автопарка Waymo в городе.