Тарифы Трампа «уронили» операционную прибыль Honda на 50%

Квартальная прибыль Honda с апреля по июнь составила 244,2 млрд иен ($1,66 млрд), что на 20% меньше, чем ожидали аналитики.

Высокие тарифы на импорт автомобилей в США, включая новую ставку в 27,5%, снизили прибыль компании на 125 млрд иен. Однако влияние этих тарифов на годовой доход оказалось меньше, чем ожидалось. Теперь компания прогнозирует убытки в 450 млрд иен вместо 650 млрд.

Honda также повысила свой годовой прогноз прибыли с 500 до 700 млрд иен. Компания ожидает, что иена будет стоить в среднем 140 иен за доллар, что на 5 иен меньше, чем планировалось ранее.

Однако зависимость Honda от рынка США растёт: в первой половине года компания продала в стране 41% всех своих автомобилей, что больше, чем в 2022 году (26%) и меньше, чем в 2023 году (37%).