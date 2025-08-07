Авто
07 августа 2025
1 мин.

Тарифы Трампа «уронили» операционную прибыль Honda на 50%

Но компания выкручивается
Компания Honda Motor, второй по величине производитель автомобилей в Японии, сообщила, что её операционная прибыль за первый квартал 2025 года снизилась на 50% из-за укрепления японской иены и новых тарифов, введённых президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на это, компания улучшила свой прогноз на весь год.
Квартальная прибыль Honda с апреля по июнь составила 244,2 млрд иен ($1,66 млрд), что на 20% меньше, чем ожидали аналитики.

Высокие тарифы на импорт автомобилей в США, включая новую ставку в 27,5%, снизили прибыль компании на 125 млрд иен. Однако влияние этих тарифов на годовой доход оказалось меньше, чем ожидалось. Теперь компания прогнозирует убытки в 450 млрд иен вместо 650 млрд.

Honda также повысила свой годовой прогноз прибыли с 500 до 700 млрд иен. Компания ожидает, что иена будет стоить в среднем 140 иен за доллар, что на 5 иен меньше, чем планировалось ранее.

Однако зависимость Honda от рынка США растёт: в первой половине года компания продала в стране 41% всех своих автомобилей, что больше, чем в 2022 году (26%) и меньше, чем в 2023 году (37%).

Reuters
Андрей Кадуков
#Япония
#сша
#автомобиль
#финансы