Те же грабли? Электрокар Tesla снова взломали за пару минут

Для этого использовался метод ретрансляционной атаки (relay attack) с применением радиомаячков. При этом такой метод уже применялся и Tesla вламывались очень быстро, хотя компания обещала всё это время, что механизмы защиты от таких атак были усовершенствованы.

Однако практика показала, что если один маячок разместить вблизи электромобиля, а второй — на небольшом удалении от ключей электрокара, уходит не более пары секунд, при наличии нужного ПО, на обман защиты и взлом электромобиля.

Как отметил генеральный директор GoGoByte Цзюнь Ли, для вскрытия дверей Tesla нужен физический доступ и близость к брелоку с ключами от машины и к владельцу.