Теперь электромобили Tesla можно заряжать от солнечных батарей

Для использования свежей опции необходимы солнечная батарея и зарядное устройство Powerwall. Если у вас уже есть эти компоненты в доме, то теперь вы можете с лёгкостью заряжать свой Tesla с помощью солнечной энергии.

Компания Илона Маска начала внедрять данну функцию ещё в мае. Теперь она доступна всем жителям США и Канады, у которых есть электромобиль бренда, выпущенный после 2021 года.

Отметим, что это не первый раз, когда Tesla использует солнечную энергетику. Компания достаточно давно поддерживает питание от солнечных батарей с помощью домашних солнечных панелей и зарядных устройств.