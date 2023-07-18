Авто
18:26, 18 июля 2023
1 мин.

Теперь электромобили Tesla можно заряжать от солнечных батарей

Но пока лишь в США и Канаде

У владельцев электромобилей Tesla появилась возможность заряжать свои автомобили с помощью солнечных батарей. Новая функция называется «Charge on Solar», а доступна она в США и Канаде.

Для использования свежей опции необходимы солнечная батарея и зарядное устройство Powerwall. Если у вас уже есть эти компоненты в доме, то теперь вы можете с лёгкостью заряжать свой Tesla с помощью солнечной энергии.

Компания Илона Маска начала внедрять данну функцию ещё в мае. Теперь она доступна всем жителям США и Канады, у которых есть электромобиль бренда, выпущенный после 2021 года.

Отметим, что это не первый раз, когда Tesla использует солнечную энергетику. Компания достаточно давно поддерживает питание от солнечных батарей с помощью домашних солнечных панелей и зарядных устройств.

Новости партнеров
Новости партнеров