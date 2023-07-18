Теперь электромобили Tesla можно заряжать от солнечных батарей

Теперь электромобили Tesla можно заряжать от солнечных батарейНо пока лишь в США и Канаде
У владельцев электромобилей Tesla появилась возможность заряжать свои автомобили с помощью солнечных батарей. Новая функция называется «Charge on Solar», а доступна она в США и Канаде.
Для использования свежей опции необходимы солнечная батарея и зарядное устройство Powerwall. Если у вас уже есть эти компоненты в доме, то теперь вы можете с лёгкостью заряжать свой Tesla с помощью солнечной энергии.
Компания Илона Маска начала внедрять данну функцию ещё в мае. Теперь она доступна всем жителям США и Канады, у которых есть электромобиль бренда, выпущенный после 2021 года.
Отметим, что это не первый раз, когда Tesla использует солнечную энергетику. Компания достаточно давно поддерживает питание от солнечных батарей с помощью домашних солнечных панелей и зарядных устройств.