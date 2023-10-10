Теперь и Volvo: автоконцерн отключил российских водителей от своего ПО

Это означает, что водитель не сможет запустить удалённый прогрев автомобиля через мобильное приложение — сервис попросту не откроется, салоны не смогут перепрошить ПО или запрограммировать новые ключи в случае утери старых.

«Если автовладелец потеряет ключи, мы не сможем их запрограммировать. Какие-либо обновления тоже не сможем реализовывать», — объяснила сотрудница.