Авто
12:01, 10 октября 2023
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Теперь и Volvo: автоконцерн отключил российских водителей от своего ПО

Из-за санкций

Сотрудница одного из салонов Volvo прокомментировала отключение российских автовладельцев от ПО компании. Она рассказала, что отключение от ПО произошло по распоряжению руководства автоконцерна в рамках санкционной политики.

Это означает, что водитель не сможет запустить удалённый прогрев автомобиля через мобильное приложение — сервис попросту не откроется, салоны не смогут перепрошить ПО или запрограммировать новые ключи в случае утери старых.

«Если автовладелец потеряет ключи, мы не сможем их запрограммировать. Какие-либо обновления тоже не сможем реализовывать», — объяснила сотрудница.

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