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Теперь за это надо платить: новые электромобили Tesla лишат одного из бесплатных методов разблокировки

В компании уверены, что им всё равно пользовались не так часто

Автомобили Tesla имеют несколько бесплатных способов разблокировки. И до последнего таких методов было три.