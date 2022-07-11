Теперь за это надо платить: новые электромобили Tesla лишат одного из бесплатных методов разблокировки

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Теперь за это надо платить: новые электромобили Tesla лишат одного из бесплатных методов разблокировкиВ компании уверены, что им всё равно пользовались не так часто
Автомобили Tesla имеют несколько бесплатных способов разблокировки. И до последнего таких методов было три.
Теперь же, по данным ряда западных СМИ, производитель отнял у пользователей один из них. Речь идёт о ключе-брелке, который пропал из комплектации Tesla Model X и Model S, которые начали отгружать с 1 июля 2022 года.
Таким образом, у автовладельцев осталось лишь два способа разблокировать своё авто без дополнительных трат: с помощью мобильного приложения или ключа-карты. Брелок, который ранее отдавался за просто так, теперь нужно будет покупать — цена вопроса 175 долларов.
Руководители Tesla, в одном из внутренних писем компании, заявили, что отсутствие комплектного брелка вряд ли что-то по-настоящему изменит, так как по их данным, большинство водителей предпочитают карту или смартфон с приложением.