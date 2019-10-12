Tesla берет дополнительную плату за автопилот в своих электромобилях

Правда речь все же идет о более продвинутой версии самоуправления, чем предоставляется в базовой версии электромобиля. В число таких “расширенных” возможностей входит и возможность автоматического изменения полосы движения, которая теперь будет стоить 7 тыс долларов, что на обещанную 1 тыс долларов больше, чем данная опция стоила прежде.

Пока неизвестно, готовы ли потенциальные покупатели заплатить столь немалую цену за те дополнительные возможности автопилота, что Tesla готова им предложить. Особенно остро данный вопрос встает, если вспомнить, что система самоуправления в электромобилях компании Илона Маска все еще далека от полной автономности.