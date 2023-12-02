Tesla Cybertruck обогнал спортивный Porsche 911 Carrera при заезде на 400 метров

00:45, 02 декабря 2023
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Tesla Cybertruck обогнал спортивный Porsche 911 Carrera при заезде на 400 метровА в этот момент буксировал такую же машину
В честь начала продаж электропикапа Tesla Cybertruck производитель устроил заезд на гоночной трассе. Мощный электромобиль с ёмкостным аккумулятором смог обогнать спортивный Porsche 911 Carrera. На одном заряде машина может проехать порядка 500 км.
© Tesla
Заезд проводился на 400 метров. Cybertruck показал возможность разгона с 0 до 100 км всего за 2,6 секунды. Причём электропикап Tesla во время заезда буксировал ещё один Porsche 911 Carrera.
Согласно характеристикам, Tesla Cybertruck может перевозить в кузове более 1 тонны груза, а также буксировать объекты весом до 5 тонн. Максимальная скорость электрокара — 210 км/ч.
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