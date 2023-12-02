Tesla Cybertruck обогнал спортивный Porsche 911 Carrera при заезде на 400 метров

Заезд проводился на 400 метров. Cybertruck показал возможность разгона с 0 до 100 км всего за 2,6 секунды. Причём электропикап Tesla во время заезда буксировал ещё один Porsche 911 Carrera.

Согласно характеристикам, Tesla Cybertruck может перевозить в кузове более 1 тонны груза, а также буксировать объекты весом до 5 тонн. Максимальная скорость электрокара — 210 км/ч.