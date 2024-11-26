Tesla Cybertruck оказался хуже 91% всех автомобилей 2024 года из-за массовых отзывов

Опубликовано 26 ноября 2024, 08:241 мин.
Tesla Cybertruck оказался хуже 91% всех автомобилей 2024 года из-за массовых отзывовИлон Маск, должно быть, в панике
Tesla Cybertruck продолжает сталкиваться с волной проблем: с момента выпуска в декабре 2023 года модель уже шесть раз отзывали из-за различных дефектов.
Одной из ключевых проблем стало внезапное прекращение подачи крутящего момента, что увеличивает риск аварий.
Последний отзыв, объявленный 5 ноября 2024 года, потребует замены неисправных инверторов в сервисных центрах.
Эксперты отмечают, что массовые отзывы — обычное явление для новых моделей, но шесть за первый год производства — это хуже, чем у 91% других автомобилей 2024 года.
Проблемы с качеством и надежностью могут ударить по репутации Tesla, несмотря на высокий интерес к Cybertruck среди поклонников бренда.
Кроме того, цена на вторичном рынке заметно падает: если весной модель стоила $175 000, то сейчас её можно найти за $110 864.