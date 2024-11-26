Tesla Cybertruck оказался хуже 91% всех автомобилей 2024 года из-за массовых отзывов

Одной из ключевых проблем стало внезапное прекращение подачи крутящего момента, что увеличивает риск аварий.

Последний отзыв, объявленный 5 ноября 2024 года, потребует замены неисправных инверторов в сервисных центрах.

Эксперты отмечают, что массовые отзывы — обычное явление для новых моделей, но шесть за первый год производства — это хуже, чем у 91% других автомобилей 2024 года.

Проблемы с качеством и надежностью могут ударить по репутации Tesla, несмотря на высокий интерес к Cybertruck среди поклонников бренда.

Кроме того, цена на вторичном рынке заметно падает: если весной модель стоила $175 000, то сейчас её можно найти за $110 864.