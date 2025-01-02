Tesla Cybertruck оказался не готов к зиме — у электромобиля банально забиваются фары

Главная жалоба пользователей — необычное размещение фар. Вместо того чтобы быть на одном уровне с кузовом, они утоплены в углублениях, которые зимой забиваются снегом, грязью и песком.

Проблема особенно ощутима при движении: водителям приходится останавливаться, чтобы вручную очищать фары. Кроме того, дневные ходовые огни, освещая падающие снежинки, ухудшают видимость дороги.

Критика в сети не заставила себя ждать. Пользователи форумов и Reddit указывают на очевидные просчеты в дизайне, ставящие под сомнение безопасность автомобиля. Некоторые иронизируют, что Cybertruck проектировался скорее для условий Марса, чем для зим на Земле.

Этот случай подчеркивает важность не только инноваций, но и соблюдения проверенных временем стандартов безопасности.