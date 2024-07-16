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Опубликовано 16 июля 2024, 05:15
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Tesla Cybertruck прошел краш-тест голодными енотами

Без шрамов уйти не удалось
Несчастный владелец Tesla Cybertruck недавно обнаружил, что во время похода в Миннесоту орда енотов набросилась на крышку его багажника, оставив на ней повреждения и грязные отпечатки лап. На фотографиях, выложенных на форуме, видны последствия: прогрызенные куски обшивки и значительные дыры.
Tesla Cybertruck прошел краш-тест голодными енотами

© Ferra.ru

Cybertruck оказался не по зубам (буквально) енотам. Реакция сообщества пользователей Cybertruck была неоднозначной. Некоторые владельцы сохраняли оптимизм, отмечая, что главный отсек автомобиля остался в безопасности. Другие выразили скептицизм, отметив, что более крупное животное могло бы нанести еще больший ущерб.

Cybertruck — это электрический пикап, разработанный компанией Tesla. Его официальное представление состоялось в ноябре 2019 года. Он имеет уникальный и футуристический дизайн с угловатыми формами. Корпус выполнен из ультрапрочной нержавеющей стали, что, по словам компании, делает его весьма устойчивым к повреждениям и царапинам, но инцидент с енотами ставит под сомнение это выражение. Также в стеклах используются бронированные материалы.

Tesla Cybertruck прошел краш-тест голодными енотами
© Futurism
Источник:Futurism
Автор:Булат Кармак
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